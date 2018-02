Após derrota, Flamengo antecipa concentração para final Por determinação do técnico Ney Franco, o time do Flamengo antecipou a concentração para o jogo que vai decidir a Taça Guanabara, na quarta-feira, contra o Madureira. A derrota por 1 a 0, no primeiro jogo da final, no domingo, irritou o comandante da equipe da Gávea. O grupo reuniu-se nesta segunda. ?Não se trata de punição?, comentou o treinador. Ney Franco reclamou bastante dos erros individuais da equipe e considerou que houve falta de aplicação, de garra. ?Agora é o momento da superação?, disse o técnico, que pediu o apoio da torcida para quarta e garantiu que o Flamengo terá outra postura. ?Vamos buscar a vitória e com muito empenho, os torcedores podem ter certeza disso.? Alguns jogadores, como o lateral Juan, reforçaram as declarações de Ney Franco e pediram que os flamenguistas compareçam em grande número ao Estádio do Maracanã. ?Vamos vencer e conquistar a Taça Guanabara. Será um jogo muito difícil, o Madureira já provou suas qualidades, mas vamos alcançar o título?, disse Juan. O atacante Souza, que recebeu vaias durante o confronto de domingo, comentou que é hora de a torcida apoiar os que estão em campo, numa referência indireta ao carinho dos flamenguistas por Obina, afastado da equipe por causa de grave contusão de joelho.