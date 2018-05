Após derrota, Geromel admite falta de foco do Grêmio: 'Deixamos a desejar'

A arrasadora derrota da última segunda-feira seguiu repercutindo no Grêmio no dia seguinte. A atuação na queda por 3 a 0 para o Sport, em plena Arena, foi bastante comentada na reapresentação da equipe nesta terça, e o zagueiro Pedro Geromel admitiu que a falta de foco pode ter sido determinante para o péssimo resultado pelo Brasileirão.

"Pode ter sido falta de foco. A gente não entrou no jogo querendo tanto quanto em outros jogos. O resultado foi espelho disso. Acho que todo mundo fez uma análise do que poderia ter feito melhor, deixamos a desejar. Taticamente, não fizemos o que vínhamos fazendo, o que deveria ser feito. Eu mesmo coloquei a cabeça no travesseiro pensando que deveria ter feito isso ou aquilo", afirmou.

Uma vitória recolocaria o Grêmio no G6 do Brasileirão, mas a cabeça dos jogadores parece mesmo voltada para a decisão da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. Trata-se da oportunidade do time gaúcho voltar a vencer uma competição nacional de elite depois de 15 anos - a última foi a própria Copa do Brasil em 2001 - e, por isso, Geromel admitiu que há uma pressão sobre o elenco.

"Estávamos desde o começo do ano buscando esta pressão, porque só assim para conquistar um título. Só se é campeão estando na final. Então, estamos bem contentes com essa pressão. Depois de chegar à final, temos a sensação de que o título está perto, é só ganhar a decisão", afirmou.

A reapresentação do Grêmio foi de treino regenerativo para os titulares da derrota de segunda-feira. Poupados da partida, os meio-campistas Maicon e Ramiro e o atacante Luan fizeram um trabalho leve, assim como o lateral Edílson, que não atuou por estar suspenso.