Após derrota na estreia, Bahia volta a usar 3 volantes Durou apenas uma partida a experiência feita pelo técnico Cristóvão Borges de escalar um meio-de-campo com dois volantes e três meias, para tentar tornar o time do Bahia mais ofensivo. A derrota por 3 a 1 para o Criciúma, no último domingo, em Santa Catarina, fez com que ele reavaliasse a estratégia para a segunda rodada do Brasileirão.