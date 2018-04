Após derrota na ida, Celtic elimina time de Gibraltar na Liga dos Campeões

Agora comandado por Brandan Rodgers, ex-técnico do Liverpool, o Celtic afastou a zebra com três gols quase em sequência: Lustig, aos 23 minutos do primeiro tempo, Griffiths, aos 26, e Roberts, aos 29. O rival, vale destacar, é um time semiamador.

Na próxima etapa, o Celtic pega o Astana, do Casaquistão. Também avançaram equipes de peso como Olympiacos (Grécia), Dinamo Zagreb (Croácia), Viktoria Plzen (República Checa), BATE Borisov (Bielo-Rússia) e Estrela Vermelha (Sérvia).

Também na fase entram alguns times ainda mais tradicionais, mas que não foram campeões de seus respectivos países. São os casos, por exemplo, do Ajax, que vai enfrentar o PAOK, da Grécia, e o Shakhtar Donetsk, que enfrenta o Young Boys, da Suíça. Manchester City, Roma, Villarreal, Borussia Mönchengladbach e Roma entram na última fase classificatória.

Entre os times já eliminados, destaque para o Crusaders, da Irlanda do Norte, que levou um agregado de 9 a 0 do Copenhagen, da Dinamarca. O FH, da Islândia, outro país que brilho na Eurocopa, caiu diante do Dundalk, da Irlanda. O The New Saints, do País de Gales, foi eliminado pelo APOEL, do Chipre.