Após derrota, Neymar é alvo de racismo por parte da torcida do Barcelona

BARCELONA - Após a decepção da derrota do Barcelona para o Granada, que afastou a equipe do título do Campeonato Espanhol, a torcida do clube catalão recepcionou o time no Centro de Treinamento com ofensas racistas, em especial ao atacante Neymar. Segundo o diário espanhol Às, foram feitos gestos e gritos imitando macacos.

Além do atacante, o goleiro Pinto, substituto do machucado Valdés, foi bastante xingado. Ainda segundo o jornal espanhol, o elenco do Barcelona é acusado de pensar apenas na Copa do Mundo. Além do gesto racista, foram ouvidos gritos de "Não tem vergonha?" e "Filhos da p.."

Este não é o primeiro caso de racismo que Neymar sofre desde de que chegou na Espanha. Em março, torcedores do Espanyol também imitaram macacos e atiraram bananas em campo na direção do atacante e do lateral Daniel Alves. O clube catalão encara uma semana difícil, após ser eliminado na Liga dos Campeões. Com a derrota para o Granada, o Barcelona pode ficar até quatro pontos distante do líder Atlético de Madrid, que enfrenta neste domingo o Getafe.