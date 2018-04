Após derrota no dérbi, Zé Teodoro deixa o Guarani

Antes mesmo do anúncio da saída de Zé Teodoro, o nome de Cristóvão Borges, ex-Vasco, já havia sido especulado. Ele já foi consultado e negou o convite. Ao se despedir, Zé Teodoro se mostrou insatisfeito com a conduta do clube, mas não deu detalhes sobre eventuais problemas que teriam motivado sua saída.

"Agradeço ao clube e ao presidente, mas desta maneira como o pessoal trabalha é complicado. Não saio por causa da derrota, não", declarou. Vários dos novos reforços do Guarani foram trazidos sob a indicação do próprio treinador. É o caso dos zagueiros Leandro Souza, Thiago Mathias e Tiago Pagnussat, além do meia Weslley.

Zé Teodoro deixa o time na zona de rebaixamento do Paulistão, com apenas um ponto. Foram duas derrotas - contra Linense (2 a 1) e Ponte Preta (3 a 1) - e o empate sem gols com o São Bernardo.

O presidente Álvaro Negrão se disse surpreso com a atitude do técnico, mas garantiu que vai levar adiante o "projeto de reestruturação do clube". Não concordou com os argumentos de Zé Teodoro, mas evitou criar polêmicas dizendo que "mudanças são coisas rotineiras no futebol".

O supervisor Isaias Tinoco também se disse surpreso com o pedido de demissão do técnico e desmentiu algum contato com Cristóvão Borges, ex-Vasco. A diretoria promete anunciar já nesta segunda-feira um novo treinador. Na quarta-feira, o Guarani vai enfrentar o Bragantino, novamente em casa.