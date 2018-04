Após derrota, Palmeiras espera por Edmundo para se recuperar

Após a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras saiu do grupo dos quatro melhores que se classificam para a Libertadores 2008. Agora, o próximo desafio do time será contra o Fluminense, no dia 14 deste mês (quarta-feira), no Palestra Itália. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Crônica do jogo: Sport 3 x 1 Palmeiras Para o confronto, decisivo para as pretensões do clube, o técnico Caio Júnior deve contar com o retorno de Edmundo, que se recupera de uma lesão na perna direita. O "Animal" atuaria no lugar de Valdivia, que deve ser suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agredir dois rivais (Alan Kardec e Thiaguinho) na partida contra o Vasco. "Vamos programar uma semana de apoio para os jogadores, temos dez dias [antes de pegar o Fluminense]", conta Caio Júnior. "Será mais que uma decisão o confronto. Se tivéssemos vencido o Juventude [1 a 0 para a equipe gaúcha], a situação, hoje, seria outra dentro do campeonato." Se Valdívia deve ficar de fora, o zagueiro David já é baixa certa. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Sport e cumprirá suspensão diante do Fluminense. O Palmeiras é o quinto na tabela, com 55 pontos, mesmo número que o Flamengo - o time carioca leva vantagem no saldo de gols (4 a 3).