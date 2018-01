Após derrota para o Vasco, Sport anuncia Paulo Roberto Falcão

A derrocada do Sport diante do Vasco, que era o lanterna do Brasileiro, fez a diretoria do clube pernambucano anunciar a contratação do técnico Paulo Roberto Falcão. A confirmação do novo treinador foi feita pelo próprio presidente do clube, João Humberto Martorelli, que nem esperou os jogadores deixarem o Maracanã após a derrota por 2 a 1 para dar a boa nova. Semana passada, o Sport foi pego de surpresa com o pedido de demissão do técnico Eduardo Baptista, que aceitou convite para dirigir o Fluminense.

Falcão leva com ele o preparador físico Paulo Paixão, que por muitos anos esteve na seleção brasileira com Felipão. O Sport tem jogo nesta quarta-feira pela Sul-Americana, contra o Huracán, da Argentina. Falcão assinou contrato até o fim da próxima temporada. De acordo com o dirigente do Sport, Falcão confirmou o acerto neste domingo.

"Falcão tem conhecimento de futebol e poderá nos orientar na recuperação do time. Eu confio muito nos nossos jogadores. Capacitando-se nossa comissão técnica, o Sport voltará a brilhar no campeonato", disse Martorelli. "Eu quero dizer que o Sport está muito feliz. O técnico está muito comprometido com o futebol, sobretudo no que diz respeito ao absoluto e total profissionalismo."

O último trabalho de Falcão foi em 2012, quando esteve à frente do Bahia. De lá para cá, o treinador fez uma série de intercâmbios no futebol italiano, ajudou a fundar a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FTBF) e trabalhou como comentarista no canal Fox Sports. Falcão esteve à frente da seleção brasileira entre 1990 e 91, além de duas passagens pelo Inter, onde fez história como jogador.