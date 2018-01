Após derrota, Sub-23 relaxa na piscina Após perder para a sua maior rival na estréia do quadrangular final do Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira Sub-23 faz apenas um trabalho de relaxamento na piscina do Estádio Sausalito, em Viña del Mar. Os jogadores seguem para o local às 18 horas desta quinta-feira (horário de Brasília). O técnico Ricardo Gomes deve apenas orientar seus atletas para a partida contra o Chile, sexta-feira, às 23h10. A partida é decisiva e uma derrota põe fim ao sonho olímpico. No domingo, o Brasil pega o Paraguai, às 18 horas.