Após derrota, técnico checo se preocupa com desfalques Após ser surpreendida ao ser derrotada por Gana, por 2 a 0, a seleção da República Checa vê-se afundada em problemas. O técnico Karel Bruckner não terá o atacante Jan Koller, que se recupera de um estiramento na coxa direito, e o substituto do jogador, o tcheco Lokvenc, levou seu segundo amarelo após fazer falta em Shilla e não poderá entrar em campo contra a Itália, partida importantíssima para a classificação da seleção do leste europeu para as oitavas-de-final. Sobre a partida, Karel Bruckner, técnico da República Checa, lamentou por sua seleção ter tomado um gol tão no início da partida, feito por Gyan logo no primeiro minuto de jogo "Gana mostrou que tem um setor ofensivo muito bom e o gol que tomamos assim que a partida começou nos trouxe muitos problemas". Aliás, falando em dificuldades, atacante checo Milan Baros, artilheiro da Eurocopa de 2004, ainda é dúvida para o jogo contra a Itália, na próxima quinta-feira, em Hamburgo, já que precisa se recuperar completamente de uma lesão no pé direito. "Espero poder contar com ele", afirmou Bruckner, que ainda tem no banco de reservas os atacantes Stajner e Heinz, além do meia ofensivo Sionko como opções para o ataque de sua seleção.