Após derrota, técnico de Trinidad elogia os ingleses O técnico holandês Leo Beenhakker, de Trinidad e Tobago, foi só elogios à qualidade do time da Inglaterra após a vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Nuremberg, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Mesmo frustrado, ele não escondeu sua opinião sobre a qualidade do adversário. "Com seleções assim, tão fortes, é importante poder sobreviver no jogo, e isso nós conseguimos por 80 minutos", disse o técnico holandês. "Mas em sete minutos os ingleses desequilibraram e souberam dominar a situação", avaliou Beenhakker. "A derrota dói. Sempre é duro quando algum time consegue manter um resultado por tanto tempo e depois sofre um gol no final", disse o treinador, que reconhece as poucas chances de classificação após o resultado desta quinta. Beenhakker confirmou que os jogadores de Trinidad e Tobago começarão a trabalhar a partir desta sexta-feira visando a preparação para o jogo contra o Paraguai, na terça-feira (20), em Kaiserslautern.