Após derrota, técnico diz que Arsenal foi 'ingênuo' O técnico Arsène Wenger atribuiu a derrota do Arsenal para o rival Manchester United, por 3 a 1, neste domingo, à ingenuidade dos seus jogadores. Com o revés, o time de Londres perdeu a chance de encostar no líder Chelsea e ficou mais distante da briga pelo título do Campeonato Inglês.