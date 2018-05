Após derrotas, Ponte Preta põe como meta buscar uma vaga na Copa Sul-Americana

Sem chances de brigar por uma vaga na Copa Libertadores, a Ponte Preta parece estar mais dentro de sua realidade. Tanto que faz planos para as últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro para brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. Esta é a meta da diretoria e da comissão técnica, que também espera superar a marca recorde do ano passado, quando somou 51 pontos.

No momento, o time soma 45 pontos e ocupa a 11.ª posição. E para chegar à Sul-Americana teria que terminar no máximo em 12.º. A partir daí, a comissão técnica acredita que o time vai precisar somar de seis a oito pontos nos 12 pontos que vai disputar.

A Ponte Preta vai fazer dois jogos fora e dois dentro de casa. Na 35.ª rodada vai enfrentar o Internacional, no próximo dia 17, em Porto Alegre. Na rodada seguinte volta para o estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), para pegar o Fluminense. Na penúltima rodada sai diante do Botafogo e fecha a temporada como mandante diante do Coritiba.

Mais do que somar pontos nestes jogos, o objetivo é esquecer e superar as três últimas derrotas seguidas. Duas longe da torcida - para São Paulo (2 a 0) e Sport (1 a 0) - e outra em casa diante do Santos por 2 a 1, de virada, no último domingo. Antes desta rodada, a Ponte Preta ficou quatro rodadas na 10.ª posição, mas após a série negativa caiu para 11.º perdendo a vaga para a Chapecoense, com 46 pontos.

O técnico Eduardo Baptista prioriza os treinamentos para o compromisso com o Internacional. Ele admite fazer algumas mudanças e promete experimentá-las durante os treinamentos. Uma delas é a entrada de Breno Lopes na lateral esquerda, uma vez que Reinaldo, atual titular, tem vínculo com o São Paulo e deve retornar ao clube do Morumbi em dezembro.