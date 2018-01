Após desclassificação, Fernandão sai em defesa de Abel Após a desclassificação no Campeonato Gaúcho para o Veranópolis, pior campanha de sua história do Internacional (7.º lugar), o discurso na equipe é de amenizar as coisas para técnico Abel Braga. Em entrevista à Radio Gaúcha, o capitão do time, Fernandão disse que culpar o treinador não "adianta nada". "Querer culpar o Abel não adianta nada. Os culpados somos nós jogadores. O Abel escala, trabalha e nós não correspondemos em campo", afirmou o atacante. "Infelizmente no Brasil as pessoas só dão valor ao resultado imediato", reclamou Fernandão, que lembrou a campanha do Gauchão de 2006. Ele destacou que após perder o estadual para o Grêmio no ano passado, a equipe se recuperou na Libertadores e conquistou o título da competição. "Nós jogadores também temos de colocar a mão na consciência e saber que nós também estamos devendo", alertou o capitão, que acrescentou: "Não adianta nada querermos crucificá-lo, como sempre se faz com o treinador no momento de uma desclassificação como essa. Temos muito pela frente e podemos reverter essa situação. Não adianta a gente torcer para outra pessoa vir aqui e tentar mudar contra o Emelec e o Nacional [pela Libertadores].".