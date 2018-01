'Sabia que minha hora ia chegar', desabafa Vagner Love após 2 gols

Vagner Love falou em tom de desabafo após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Para o atacante, as críticas recebidas durante o período em que ficou sem balançar as redes e acabou na reserva foram injustas.

"Sabia que a minha hora ia chegar, que eu daria a volta por cima. Consegui isso, vim muito concentrado para o jogo. Não desaprendi a jogar futebol, infelizmente as coisas não vinham acontecendo como eu queria. Hoje (domingo) deu tudo certo", disse o atacante.

Vagner Love fez questão de dividir os méritos dos dois gols marcados com o restante dos jogadores. "Agradeço minha família e meus companheiros, que sempre estiveram do meu lado, me apoiaram. Não fui só eu que fiz o gol. Todos os jogadores fizeram comigo", disse.

O atacante também explicou as comemorações. "Os gols foram para minha filhinha que está para vir. Minha esposa está grávida de três meses", concluiu.