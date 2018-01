Após desentendimento, Nilmar reaparece no Corinthians Contrariado, o atacante Nilmar retornou nesta quarta-feira ao Corinthians para continuar seu tratamento no joelho direito, machucado no clássico contra o Palmeiras, em março. É a primeira vez que o atleta aparece no clube desde o desentendimento com a diretoria, na última semana. Porém, a permanência de Nilmar deve durar poucos dias. Segundo o empresário do atleta, Orlando da Hora, o atacante só foi ao Parque São Jorge para se encontrar com o doutor Fábio Luiz Novi, já que na quinta-feira ele irá ao Rio para passar por uma nova avaliação com o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco. "No Corinthians, cada dia acontece alguma coisa. Por isso, a partir de agora só vamos tratar dos assuntos de Nilmar na Justiça", contou Da Hora. "Se ele tiver de voltar, vamos cobrar a dívida [cerca de R$ 1,6 milhão] do Corinthians com ele. Por enquanto, não posso afirmar que ele voltará depois de ir ao Rio." Nilmar voltou a se desentender com o Corinthians depois que a diretoria decidiu não cumprir o acordo firmado entre as partes e não renovar o contrato do atleta até o final do ano. Nilmar só deve retornar aos gramados entre agosto e setembro. Apresentação dos reforços O Corinthians apresentará na manhã desta quinta-feira seus novos reforços: o zagueiro Zelão e o goleiro Felipe, ambos contratados do Bragantino. Os dois assinaram contrato por quatro anos e estão prontos para realizar os primeiros trabalhos no clube. Os reforços também estarão presentes no Pacaembu, para apoiar o Corinthians contra o Náutico, pela Copa do Brasil. Nesse jogo, a diretoria preparou uma homenagem para Vladimir, que é o atleta que mais vestiu a camisa na história do clube. Vladimir, de 52 anos, disputou 802 jogos e marcou 32 gols. A homenagem ao ex-jogador é uma resposta do departamento de marketing do Corinthians aos torcedores. O objetivo é dizer que o clube que "não esqueceu de seus ídolos". Atualizado às 17h10