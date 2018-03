Após desfalcar Argentina em 2 jogos, Messi treina no Barça e deve pegar o Sevilla

Depois de ter desfalcado a seleção da Argentina nos amistosos contra Itália e Espanha nos últimos dias, Lionel Messi voltou a treinar com o elenco do Barcelona nesta quinta-feira e deverá ser confirmado no time que enfrentará o Sevilla no sábado, às 15h45 (de Brasília), fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

O astro ficou fora da vitória por 2 a 0 sobre a seleção italiana, na última sexta, em Manchester, e depois acabou sendo vetado de forma surpreendente do duelo no qual a Argentina foi massacrada por 6 a 1 pelos espanhóis, terça-feira, em Madri.

O jogador foi descartado da partida na Inglaterra por causa de problemas musculares, mas depois se recuperou e treinou com a seleção do seu país no domingo e na segunda-feira, quando chegou a ser confirmado pelo técnico Jorge Sampaoli no embate contra a Espanha. Porém, no mesmo dia da partida, voltou a sentir dores provocadas por uma contratura na perna direita e voltou a ser descartado pelo departamento médico da equipe nacional.

Por causa do problema, o atacante acompanhou das tribunas do estádio Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético de Madrid, a sua seleção ser humilhada pelos espanhóis na partida de preparação para a Copa do Mundo de 2018. A derrota foi tão vergonhosa que após o sexto gol tomado pela equipe ele resolveu deixar o local.

Nesta quinta-feira, o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, deu entrevista coletiva e disse estar "tranquilo" em relação à condição de Messi. "Tem alguma dor, mas nada importante", afirmou o comandante, dando um indicativo de que o argentino estará em campo como titular na partida deste sábado.

O Barça é o líder disparado do Campeonato Espanhol, com 75 pontos, 11 à frente do vice-líder Atlético de Madrid, que no domingo enfrenta o La Coruña, em casa. E como há apenas nove rodadas a serem disputadas até o término da competição, Valverde reconheceu nesta quinta-feira que "três pontos conquistados diante do Sevilla podem ser bastante decisivos" nesta caminhada rumo ao título.