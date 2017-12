Após despedida, técnico volta atrás e renova com o Independiente

Três dias depois de anunciar sua saída do Independiente, o técnico Ariel Holan voltou atrás e, neste sábado, renovou seu contrato com o clube argentino. O treinador havia publicado carta de despedida na quarta-feira por causa das ameaças que vinha recebendo de uma torcida organizada do time de Avellaneda.

+ Campeão da Sul-Americana, técnico deixa o Independiente após ameaças da torcida

"O Independent Athletic Club tem o prazer de informar que Ariel Holan renovou seu contrato e continuará no clube", anunciou o clube, neste sábado. A diretoria não revelou o novo tempo de contrato e nem os valores envolvidos no acerto.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a decisão, o clube agradou aos torcedores, que vinham pedindo a permanência do técnico que levou a equipe ao título da Copa Sul-Americana há menos de duas semanas, em final contra o Flamengo.

Holan chegou ao Independiente no início do ano, após bom trabalho no Defensa y Justicia. Ex-jogador e técnico de hóquei na grama, ele teve uma trajetória pouco comum até assumir o comando do clube, que sempre colocou como grande sonho. E logo em seu primeiro ano no time de Avellaneda, consagrou-se campeão da Sul-Americana.

A breve história do técnico no clube, contudo, foi marcada nas últimas semanas por ameaças de torcedores. Seu pesadelo começou em outubro. No dia 19 daquele mês, ele teve o carro bloqueado por motos e outros veículos e foi interpelado pelo líder de uma organizada do Independiente. Pablo "Bebote" Alvarez sentou-se ao lado de Holan e exigiu o pagamento de US$ 50 mil como "colaboração" do técnico, que se negou a ceder ao torcedor.

Holan tornou o caso público, Bebote foi preso e está sendo processado pelos crimes de extorsão e privação ilegal de liberdade. A partir daí, porém, torcedores do Independiente passaram a ameaçar fisicamente o treinador e sua família, e ele decidiu colocar fim nesta situação.

As ameaças surpreenderam a diretoria, que esperava renovar o contrato com o técnico. Depois da carta de despedida de Holan, o clube iniciou a negociação para manter o profissional, o que foi concretizado neste sábado.