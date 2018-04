Após dez anos, Neymar deixa o Santos para ganhar a Europa

SÃO PAULO - Após dez anos no Santos, Neymar deixa o clube que o revelou para ganhar a Europa. O menino que nasceu em Mogi das Cruzes e encantou o Brasil com seu futebol rápido, alegre e cheio de dribles anunciou neste sábado sua transferência para o Barcelona, que o namora há pelo menos duas temporadas. A negociação se arrastava desde 2011, mas se intensificou nesta semana. A transação foi discutida em reunião na tarde desta sexta na Vila Belmiro, com a presença de dirigentes do Santos, do representante do Barcelona, Raúl Sanllehí e do pai do jogador, que participou apenas do começo do encontro. Neymar tinha contrato com o Santos até o fim da Copa do Mundo de 2014. O Barcelona vai pagar 7 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) por ano em um contrato de cinco temporadas.

Neymar da Silva Santos Júnior chegou ao Santos em 2003, aos 11 anos de idade, para atuar nas categorias de base do time que apresentou Pelé ao mundo. Desde o início de sua carreira, viu-se que aquele garoto magrinho e de cabelo ruim era um jogador diferenciado. Em 2005, com apenas 13 anos, Neymar viajou para a Espanha para estagiar no Real Madrid e, já naquela época, imediatamente despertou o interesse do clube merengue, que tinha em seu elenco os famosos galácticos: Ronaldo e Zidane. Temendo perder a então promessa para times europeus, o presidente santista Marcelo Teixeira ofereceu contrato ao garoto com prêmio de R$ 1 milhão em luvas. O dinheiro era gordo e o menino ficou.

O retorno do investimento começaria a aparecer somente em 2009, quando Neymar estreou no time profissional do Santos.Passou em branco na primeira partida (vitória santista por 2 a 1 sobre o Oeste, no Pacaembu, em jogo válido pelo Paulistão), mas faria seu primeiro gol oito dias mais tarde, na vitória por 2 a 1 sobre o Mogi Mirim. O Santos acabaria perdendo o Campeonato Paulista daquele ano, mas Neymar seria escolhido a revelação da competição. De quebra, o clube da Baixada tinha a certeza de que havia revelado um novo Pelé.

O jogador estouraria de fato na temporada seguinte, em 2010. No Paulistão, ele foi protagonista de muitos jogos, decidindo clássicos contra Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Na finalíssima diante do Santo André, Neymar marcou os dois gols na derrota por 3 a 2, que foi suficiente para dar o título ao Santos. Na Copa do Brasil, deu show. Anotou cinco gols num único jogo - vitória por 8 a 0 sobre o Guarani, pelas oitavas de final da competição - e foi seu artilheiro, com 11 gols. Preterido por Dunga, o atacante não disputou a Copa do Mundo da África do Sul. E o Brasil voltou mais cedo para casa. Ele terminaria a temporada com 42 gols em 60 jogos. Neymar já era conhecido no país inteiro, pelo seu futebol brilhante e também pela sua irreverência, sobretudo com o cabelo. Neymar também começa a ser um rostinho conhecido na mídia, tamanha era a quantidade de comerciais que já fazia.

A chegada de Mano Menezes à seleção representou o início das convocações frequentes de Neymar para o time nacional. Atuando menos pelo Santos, ele marcou também menos gols. No total, foram 24 em 47 jogos na temporada de 2011. Alguns desses gols, no entanto, foram históricos. Ele, por exemplo, deixou sua marca na final do Paulistão, quando o Santos se sagrou campeão ao derrotar o Corinthians por 2 a 1. E ainda na final da Copa Libertadores, ao marcar um dos gols nos 2 a 1 sobre o Peñarol, resultado que deu o título ao time brasileiro. Dessa forma, Neymar também ganhava a condição de ser decisivo nas horas importantes, quando o time precisava dele.

Ironicamente, a atuação mais destacada do atacante, muitas vezes já chamado de craque, naquele ano veio em uma derrota. Em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, Neymar marcou duas vezes no revés por 5 a 4 diante do Flamengo de Ronaldinho Gaúcho. Em um dos gols, driblou três jogadores e deu uma cavadinha na saída do goleiro. O gol lhe renderia o Prêmio Ferenc Puskás, oferecido pela Fifa, como o gol mais bonito do mundo na temporada. Ainda em 2011, Neymar se tornou o primeiro jogador a atuar nas Américas a ser indicado ao prêmio de melhor jogador do ano pela Fifa. Ele concorria com Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. Ficou em terceiro lugar.

Os gols em profusão voltariam em 2012. No dia em que completou 20 anos de idade, Neymar marcou seu 100º gol como profissional, pena que foi na derrota por 2 a 1 para ao Palmeiras. No total, balançaria as redes adversárias 43 vezes em 47 partidas naquela temporada. Três desses gols foram contra o Internacional, em jogo válido pela primeira fase da Libertadores.Num deles, o atacante santista arrancou a dribles do meio campo até concluir a jogada, que lhe renderia nova indicação ao Prêmio Puskás - mas desta vez Neymar perderia na eleição para Miroslav Stoch, do Fenerbahce. Ainda em 2012, marcou 3 gols na campanha brasileira na Olimpíada de Londres, que terminou com medalha de prata após fracasso diante do México. Nem Neymar acabaria com a sina de o Brasil derrapar em sua busca do ouro olímpico no futebol.

Nesta temporada, o agora jogador do Barcelona já fez 20 partidas pelo Santos, com 13 gols marcados. Quatro deles foram na goleada por 4 a 0 sobre o União Barbarense, em partida válida pelo Campeonato Paulista, em que foi vice-artilheiro, com 12 gols. O Santos também chegou em segundo lugar no torneio, perdendo a decisão para o Corinthians. Ocorre que as tratativas com o Barcelona e seu 'aborrecimento' e até fadiga com o futebol brasileiro roubaram um pouco do interesse de Neymar pela bola. Aquele garoto com apetite de gente grande não foi tão efetivo dentro dos gramados e também em alguns treinos. De modo que sua transferência para a Europa abrirá certamente nova janela e muitos mais objetivos em sua carreira, que está apenas começando.

NÚMEROS COMO PROFISSIONAL

220 jogos

136 Gols

TÍTULOS CONQUISTADOS

Campeão da Libertadores 2011

Campeão da Recopa Sul-Americana 2012

Tricampeão Paulista - 2010, 2011 e 2012

Campeão da Copa do Brasil 2010

PRÊMIOS

Melhor jogador das Américas em 2012 - Jornal El País

Seleção das Américas em 2012 - Jornal El País

Troféu Mesa Redonda - Melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2012

Troféu Mesa Redonda - Melhor atacante do Campeonato Brasileiro 2012

Troféu Armando Nogueira 2012 - SporTV e GloboEsporte.com

Prêmio Globolinha de Ouro - Gol mais bonito do Brasileiro 2012

Bola de Ouro Hors Concours Revista Placar e ESPN Brasil

Chuteira de Ouro 2012 - Revista Placar e ESPN Brasil

Seleção do Campeonato Brasileiro 2012 - CBF

Prêmio Brasil Olímpico (COB) 2012 - Categoria Futebol

Melhor jogador da Recopa Sul-Americana 2012

Medalha de Prata - Olimpíadas de Londres 2012

Artilheiro da Libertadores com 8 gols 2012

Seleção da Libertadores 2012

Tricampeão Paulista 2012

Artilheiro do Paulista com 20 gols 2012

Melhor jogador do Campeonato Paulista 2012

Seleção do Campeonato Paulista 2012

Prêmio Puskás - Gol mais bonito da temporada 2011

Melhor jogador das Américas em 2011 - Jornal El País

Bola de Bronze - 3º Melhor jogador do Mundial de Clubes 2011

Bola de Ouro - Melhor jogador do Brasileiro 2011 - Revista Placar e ESPN Brasil

Bola de Prata - Seleção do Brasileiro 2011 - Revista Placar e ESPN Brasil

Chuteira de Ouro 2011 - Revista Placar e ESPN Brasil

Troféu Armando Nogueira 2011 - SporTV e GloboEsporte.com

Prêmio Brasil Olímpico (COB) 2011 - Categoria Futebol

Melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2011 - CBF

Seleção do Campeonato Brasileiro 2011 - CBF

Melhor jogador da Libertadores 2011

Prêmio Ginga Esporte Interativo - Gol mais bonito 2011

Prêmio Ginga Esporte Interativo - Melhor jogador da temporada 2011

Melhor jogador do Campeonato Paulista 2011

Seleção do Campeonato Paulista 2011

Artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com 9 gols 2011

Campeão Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira 2011

Artilheiro da Copa do Brasil com 11 gols 2010

Seleção do Campeonato Paulista 2010

Melhor jogador do Campeonato Paulista 2010

Revelação do Campeonato Paulista 2009