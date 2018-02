Após discussão, Oswaldo de Oliveira é demitido do Atlético Mineiro

Oswaldo de Oliveira não é mais técnico do Atlético Mineiro. Menos de 48 horas após se envolver em polêmica com um jornalista em entrevista coletiva após empate com o Atlético Acreano pela Copa do Brasil, ele foi demitido pelo presidente Sérgio Sette Câmara. O nome do seu substituto ainda não foi definido.

Oswaldo exibiu descontrole após ser questionado por Léo Gomide, repórter da rádio Inconfidência, tentando, inclusive, agredi-lo. A diretoria proibiu o jornalista de acompanhar os trabalhos da equipe na Cidade do Galo, mas o comportamento do treinador o desgastou demasiadamente e acabou provocando a sua demissão na manhã desta sexta-feira.

Também pesou para a queda do técnico o início ruim de temporada do clube, que está em terceiro lugar do Campeonato Mineiro e só avançou de fase na Copa do Brasil porque o empate favorecia o clube visitante.

Oswaldo estava à frente do Atlético desde setembro de 2017. Naquela oportunidade, ele sucedeu Rogério Micale. Com Oswaldo, o Atlético dissipou qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas não alcançou o objetivo de classificar a equipe para a edição de 2018 da Copa Libertadores, fechando o torneio em uma modesta nona posição. Ainda assim, foi mantido para a temporada, mesmo com a mudança no comando do clube, com a eleição de Sérgio Sette Câmara para presidir o time.

No total, Oswaldo dirigiu o Atlético em 20 jogos, com oito vitórias, nove empates e três derrotas e aproveitamento de 55%. Já em 2018, os números do clube eram também modestos em competições oficiais, com duas vitórias, três empates e uma derrota e a conquista de apenas 50% dos pontos disputados.

Ainda sem que o sucessor de Oswaldo tenha sido definido, o Atlético voltará a jogar neste sábado. O time vai receber a Caldense, no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.