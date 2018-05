Após discutir com torcedor, Willians é afastado e não joga mais pelo Corinthians

Terminou neste domingo a fraca passagem do volante Willians pelo Corinthians. Um dia depois de o jogador discutir com um torcedor na saída do CT Joaquim Grava, a diretoria informou seu afastamento até o fim do ano. Como seu contrato de empréstimo termina justamente em dezembro, trata-se do fim da linha para o atleta no clube paulista.

"A diretoria informa que Willians não atuará mais neste ano pelo Corinthians. A decisão foi tomada em comum acordo entre a presidência e a diretoria de futebol", limitou-se a dizer o clube através de um breve comunicado.

Momentos antes, em entrevista coletiva, o técnico Oswaldo de Oliveira já havia criticado a atitude do jogador. Para ele, o jogador deveria ter tido um comportamento mais resguardado.

"Em primeiro lugar, não gostei. A gente tem que se preservar. Tenho falado muito com os jogadores sobre isso: quem joga no Corinthians não pode ter atitudes corriqueiras. Estamos vestindo a camisa do Corinthians, e isso é muito importante. É uma decisão que não passa pelo meu crivo. Como não tive decisão, vou aguardar. Não é só desagradável. É desabonador", declarou.

No sábado, Willians deixava o CT quando foi filmado discutindo com um torcedor. Cobrado, o jogador desceu do carro para reclamar da atitude do corintiano. "Vai cuidar da sua casa", chegou a dizer. O vídeo rapidamente ganhou repercussão e as críticas ao volante se intensificaram, obrigando a diretoria a tomar uma atitude.

WILLIANS DISCUTE COM TORCEDOR QUE FAZIA PROTESTO NA PORTA DO CT (COMO DEIXA UM CARA DESSES IR TREINAR COM SHORTZ VERDE?) eai? @Corinthians pic.twitter.com/mH6PmxCkBC — C de Corinthians (@CdeCorinthians) 19 de novembro de 2016

Willians foi contratado por um ano de empréstimo em janeiro, junto ao Cruzeiro, em negócio que envolveu a ida do jovem Marciel para o clube mineiro - o jogador já encerrou sua passagem no time mineiro e está de volta ao Corinthians. O volante chegou a ter chances como titular, mas nunca agradou e era o nome mais perseguido pela torcida nos últimos tempos.