Após discutir com torcedores, atacante Alemão é dispensado do Botafogo-SP

Artilheiro do Botafogo-SP na Série C do Campeonato Brasileiro, com cinco gols, o atacante Alemão não faz mais parte do elenco. A decisão, tomada em conjunto por comissão técnica e diretoria, se deve ao comportamento do jogador ao ser substituído no último domingo, quando o time empatou com o Macaé, por 1 a 1, no Estádio Santa Cruz, pela nona rodada do Grupo B.

Bastante criticado pela torcida quando esteve em campo, Alemão deu lugar para Isac no segundo tempo. Antes de descer para o vestiário, bateu boca com alguns torcedores, mostrou o dedo no meio e, na sequência, atirou um copo em direção à arquibancada. Após o jogo, em entrevista coletiva, Márcio Fernandes comunicou a saída do camisa 9.

Esta não é a primeira vez que ele se envolve em uma polêmica. Ao ser substituído na goleada sobre o Guaratinguetá, pela quinta rodada da Série C, Alemão se desentendeu com alguns adversários após um lance de efeito no meio-campo. Para evitar mais confusões, Márcio Fernandes optou por tirá-lo de campo. No banco de reservas, o atacante, irritado com a alteração, bateu boca com o treinador.

Sem Alemão, o Botafogo volta a campo no próximo sábado contra o Mogi Mirim, às 15h30, no Estádio Romildo Gomes Ferreira, pela décima rodada. O time de Ribeirão Preto está na vice-liderança do Grupo B, com 15 pontos.