Após dispensas de 7 jogadores, São Paulo promove 4 meninos da base

SÃO PAULO - Se a crise está instaurada no São Paulo, após as eliminações na Libertadores e no Campeonato Paulista, ao menos quatro nomes têm motivo para comemorar no clube. Os zagueiros Diego e Lucas Cavalcante, o volante Allan e o meia Lucas Evangelista deixarão as categorias de base e serão promovidos ao time principal na próxima semana, depois que sete jogadores foram afastados pela diretoria.

Allan (19 anos), Diego (20) e Lucas Evangelista (19) fazem parte da equipe sub-20, enquanto Lucas Cavalcante (17) é jogador do sub-17, mas tem se destacado e já integrou a seleção brasileira da categoria. Eles passarão a treinar no time principal graças ao afastamento de João Filipe, Luiz Eduardo, Henrique Miranda, Cortez, Fabrício, Cañete e Wallyson.

"Peguei informações sobre os garotos e a comissão técnica já estava monitorando o trabalho deles", declarou o técnico Ney Franco. Além desses jovens, o São Paulo reintegrou o lateral-esquerdo Juan, que estava afastado do elenco, contratou o atacante Silvinho, ex-Penapolense, e apresentará nos próximos dias o lateral Caramelo e o meia Roni, ambos ex-Mogi Mirim.