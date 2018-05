Após dois dias de folga, Fluminense treina sob forte chuva nas Laranjeiras

RIO - A forte chuva que caiu sobre o campo das Laranjeiras não impediu a reapresentação do elenco do Fluminense nesta segunda-feira, no Rio. Os jogadores voltaram às atividades mais animados, depois da goleada sobre o Horizonte, quinta, pela Copa do Brasil, e dos dois dias de folga que ganharam no final de semana.

Apesar da empolgação pela vaga à segunda fase da Copa do Brasil, Cristóvão Borges exigiu muito de seus atletas e comandou um puxado treino físico, com duração de cerca de 40 minutos, seguido por um rápido toque de bola. Por fim, os jogadores foram divididos em dois times para um trabalho de dois toques.

Com a tarde livre, o Fluminense volta aos treinos somente na terça, também pela manhã, nas Laranjeiras. A equipe retornará a campo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, quando enfrenta o Figueirense no Maracanã.