Após dois dias fora, Daniel Alves volta a treinar com o grupo

Depois de ficar fora dos treinamentos realizados pelo elenco do Barcelona nos dois dias anteriores, Daniel Alves voltou a trabalhar no campo na manhã desta quinta-feira em uma atividade que contou com a presença de apenas 11 jogadores.

O lateral-direito ficou fazendo apenas trabalhos específicos na terça e na quarta-feira, após ter ajudado o time catalão a vencer o Real Madrid por 2 a 1 no clássico do último domingo, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O Barça só voltará a jogar no próximo dia 5 de abril, contra o Celta, em Vigo, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, e o treinamento desta quinta contou com somente 11 atletas pelo fato de que grande parte dos jogadores do elenco estão servindo suas respectivas seleções nacionais, como é o caso de Neymar, que nesta semana defende o Brasil em amistosos contra França e Chile.

Além de Daniel Alves, o treinamento desta quinta-feira contou com a presença de Masip, Montoya, Adriano, Sergi Roberto, Xavi, Douglas, Mathieu, Luis Suárez, Vermaelen e Ortolá, este último goleiro do time B do Barcelona.