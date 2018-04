Após dois meses fora, Douglas é relacionado para jogo do Barcelona

Beneficiado pela ausência de cinco jogadores lesionados, o lateral brasileiro Douglas voltou a ser relacionado para uma partida do Barcelona depois de dois meses. O atleta foi incluído nesta terça-feira pelo técnico Luis Enrique em uma lista de 19 nomes chamados para encarar o Atlético de Madrid, na capital espanhola, nesta quarta, pelo duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Douglas não era relacionado para um jogo do Barça desde quando foi chamado para o confronto diante do Valencia, em 10 de fevereiro, pelas semifinais da Copa do Rei.

Figurante de um elenco que conta com astros do quilate de Messi, Neymar e Suárez, entre outras estrelas, Douglas só disputou três partidas pelo time catalão na temporada 2015/2016, sendo que ao total somou apenas 116 minutos em campo nestes confrontos.

Desta vez, ele acabou sendo relacionado por Luis Enrique pelo fato de que o treinador não poderá contar com Rafinha, Sandro, Aleix Vidal, Vermaelen e Jérémy Mathieu, todos lesionados. Destes, Rafinha foi o último a ser confirmado como desfalque por causa de uma lesão na coxa.

Assim, Luis Enrique chamou apenas 19 jogadores para o duelo desta quarta, sendo que um deles, provavelmente Masip (terceiro goleiro), terá de ser descartado do grupo de jogadores que irão para a partida. Os relacionados foram os seguintes: Ter Stegen, Bravo, Masip, Douglas, Piqué, Rakitic, Sergio, Daniel Alves, Arda Turán, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Mascherano, Bartra, Munir, Jordi Alba, Sergi Roberto e Adriano.

Por ter vencido a partida de ida por 2 a 1, o Barcelona poderá avançar às semifinais com um empate no duelo marcado para começar às 15h45 (de Brasília) desta qyarta-feira. Porém, caso seja derrotado por apenas 1 a 0, será eliminado por causa do peso maior do gol fora de casa marcado pelo Atlético de Madrid.