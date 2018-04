Após dois meses fora, Vanderlei é relacionado para jogo do Santos

Após sofrer uma fratura na face em partida do Paulista há cerca de dois meses, o goleiro Vanderlei voltou a ser relacionado para um jogo do Santos neste sábado. O jogador ficará no banco de reservas na partida contra o Sport, neste domingo, a partir das 11h, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Brasileirão. O goleiro Vladimir será o titular.

A lesão de Vanderlei ocorreu na derrota da equipe por 3 a 1 para a Ponte Preta, no fim de março, ainda na fase de grupos do Paulistão. Após o ocorrido, ele passou por cirurgia e começou a treinar utilizando máscara. No meio deste mês, o goleiro voltou a treinar com o elenco para retomar o ritmo até ser relacionado novamente.

Além da volta do goleiro ao banco da equipe, o duelo contra o Sport traz outro momento especial. A partida pode ser a última de Robinho em sua terceira passagem pela Vila Belmiro. O contrato do atacante termina em 30 de junho, quando ele ainda pode estar disputando a Copa América com a seleção brasileira. O presidente Modesto Roma Júnior acredita que o vínculo será renovado por cinco anos na próxima quarta-feira.

Para o confronto deste domingo, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com o lateral-direito Cicinho. Ele sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no treinamento fechado da última sexta-feira e não tem condições de entrar em campo. A lesão, porém, não é considerada grave, segundo a assessoria de imprensa do Santos.

O treinador também não poderá contar com Valencia (mialgia na panturrilha esquerda) e Alison (cirurgia no joelho direito). O meia Elano não foi relacionado, porque seu contrato com o clube se encerra neste sábado e ainda não foi renovado.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros:Vanderlei e Vladimir;

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique, Leonardo e Werley;

Laterais: Victor Ferraz, Chiquinho e Daniel Guedes;

Volantes: Leandrinho, Lucas Otávio, Renato e Thiago Maia;

Meias: Lucas Lima, Marquinhos Gabriel e Rafael Longuine;

Atacantes: Gabriel, Geuvânio, Ricardo Oliveira, Robinho e Lucas Crispim.