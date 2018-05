Após doping, Cruzeiro descarta a contratação de Jobson

O atacante Jobson definitivamente não vestirá a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. Após o resultado da contraprova do exame do jogador confirmar o doping por cocaína, Zezé Perrella, presidente do time mineiro, disse nesta quarta-feira que não tem mais interesse na contratação do atleta. No entanto, o dirigente admitiu que já tinha firmado um pré-contrato com Jobson.

"Diante deste quadro ficou complicado. A gente não vai mais fazer esse negócio", afirmou Perrella em entrevista à ESPN Brasil. "Eu sinto muito pelo garoto", lamentou o dirigente sobre o atacante, que se destacou nas últimas rodadas do Brasileirão pelo Botafogo. "Ele pode levar de um a dois anos de suspensão. Não posso contratar um jogador para utilizar daqui a dois anos."

Perrella contou que Jobson já tinha assinado um acordo inicial com o Cruzeiro. "Nós tínhamos um pré-contrato com o atleta", admitiu o presidente, negando, porém, que algum responsável do clube mineiro tenha assinado o contrato. "Não existe neste documento a assinatura de ninguém do Cruzeiro. O Cruzeiro só coloca a assinatura do clube após os exames médicos", explicou.

Como Jobson tem seus direitos presos ao Brasiliense, Perrella também deixou claro que não tinha confirmado a compra do jogador. "Não tínhamos oficializado nada com o Brasiliense", disse. "Não existe nada além de um acordo verbal, e me sinto à vontade de não cumprir esse acordo porque tenho motivo para isso", finalizou, admitindo a possibilidade de contratar o atacante no futuro.

KLEBER FICA O presidente cruzeirense aproveitou para também negar os boatos de que liberaria o retorno do atacante Kleber por empréstimo ao Palmeiras, sua ex-equipe. "Em hipótese nenhuma eu vou emprestar o Kleber para qualquer clube", garantiu Perrella, explicando que o jogador não tem porque deixar o time mineiro. "O problema do Kleber para mim já foi superado."