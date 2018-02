Após duas eliminações e queda de técnico, Botafogo inicia 'intertemporada'

Depois de amargar duas eliminações em sequência, sendo uma ao cair diante da Aparecidense-GO na estreia da Copa do Brasil e outra ao perder do Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, o Botafogo iniciou na tarde desta segunda-feira, no Engenhão, uma espécie de "intertemporada" que fará até a próxima partida que vai disputar.

O time só volta a jogar no dia 22 de fevereiro, contra o Nova Iguaçu, fora de casa, em sua estreia na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Assim, terá um total de dez dias para se preparar para o duelo no qual espera iniciar uma nova fase nesta temporada.

A derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no último sábado, em Volta Redonda, provocou a demissão do técnico Felipe Conceição, que ficou apenas 37 dias no cargo depois de assumir o posto de Jair Ventura, hoje no comando do Santos. Ex-auxiliar de Jair, Felipe poderá seguir no clube carioca em outra função, o que deverá ser definido em reunião marcada para esta terça-feira.

A diretoria do Botafogo trabalha para tentar acertar a contratação de um novo treinador para o lugar de Felipe Conceição. Enquanto o novo comandante não é definido, Bruno Lazaroni, ex-gerente das categorias de base do clube, comandou o treino realizado na tarde desta segunda. Filho de Sebastião Lazaroni, técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, ele vinha ocupando o posto de auxiliar permanente da comissão técnica botafoguense desde o início do ano.