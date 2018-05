Após Eduardo Hungaro, Botafogo reformula comissão e demite mais seis

RIO - As mudanças na comissão técnica do Botafogo não ficaram restritas ao técnico Eduardo Hungaro, demitido na última sexta-feira. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube carioca ampliou a reformulação do departamento de futebol ao anunciar a demissão de seis membros da comissão técnica.

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que, em processo de reformulação no Departamento de Futebol, o preparador físico Ricardo Henriques e seu auxiliar Paulo Camello, o preparador de goleiros Flávio Tênius, os auxiliares técnicos Eduardo Barroca e Flávio de Oliveira e o analista de desempenho Marcelo Xavier, não fazem mais parte da comissão técnica do clube", anunciou o clube em nota oficial.

Na semana passada, o presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, anunciou a saída de Eduardo Hungaro. Apesar disso, ele vai permanecer no clube, exercendo a função de auxiliar técnico. O cargo, aliás, era ocupado até o fim do ano passado, quando deixou a função para assumir o comando do time. Com Hungaro, o Botafogo até avançou na fase preliminar da Copa Libertadores, mas acabou caindo na fase de grupos - a eliminação foi selada com a derrota por 3 a 0 para o San Lorenzo na última quarta-feira.

Antes, tinha sucumbido na fase de classificação do Campeonato Carioca. A diretoria do Botafogo ainda não definiu o nome do novo técnico. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o São Paulo, no Estádio do Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.