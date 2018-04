Após elevar preço, Palmeiras vende só 1.500 ingressos

SÃO PAULO - A torcida do Palmeiras demonstrou não ter aprovado o aumento do preço dos ingressos para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas dois dias para a estreia, contra o Atlético-GO, os torcedores compraram somente 1.500 dos 17 mil ingressos disponíveis para o jogo que será disputado no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

A baixa venda mostra que até o sócio do Avanti, programa de associados do clube, desaprovou a subida do preço, anunciada nesta semana. A principal justificativa do Palmeiras para aumentar os valores das entradas era privilegiar os sócios.

O Avanti tem diferentes categorias de vendas de entradas para os torcedores palmeirenses e os descontos variam de acordo com o tipo de plano adquirido. Os sócios podem adquirir os bilhetes com 50% de desconto ou até mesmo recebê-los gratuitamente.

Com as mudanças, o ingresso mais barato para o jogo deste sábado, em Itu, ficou em R$ 60 para a arquibancada. Para o setor coberto e VIP, o valor atinge R$ 200.