Após eliminação, argentino quebra TV e põe fogo na casa Furioso após a derrota da Argentina para a Alemanha pela Copa do Mundo, um jovem argentino provocou na tarde desta sexta-feira um incêndio em sua casa ao atirar na parede o televisor no qual tinha acabado de ver a partida disputada no Estádio Olímpico de Berlim. A reação do adolescente causou a explosão do aparelho e em poucos minutos o fogo se espalhou por toda a casa, situada na cidade de Rosário, informaram fontes policiais. O episódio ocorreu após a Argentina ser desclassificada do Mundial ao perder para a Alemanha na cobrança de pênaltis por 4 a 2. Os vizinhos da localidade avisaram imediatamente os bombeiros, que tiveram que quebrar as grades das janelas da casa para resgatarem os moradores, duas mulheres e três menores de idade que sofreram princípio de asfixia.