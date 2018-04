Após eliminação, Atlético-MG inicia retomada em busca do G6 no Brasileirão

O Atlético Mineiro faz neste domingo, 13, contra o Flamengo, às 16 horas, no Independência, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo da retomada em busca de sua "obrigação" para o que restou da temporada: uma vaga no G6, o grupo dos seis primeiros colocados que garante uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Afinal, depois de ser eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro voltou a decepcionar ao empatar com o Jorge Wilstermann (Bolívia) na quarta-feira, caindo fora também ainda nas oitavas da Libertadores.

E, com um desempenho decepcionante na primeira metade do Brasileirão, o Atlético Mineiro inicia o returno neste domingo com apenas 23 pontos, mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6. Reagir e se aproximar dos primeiros colocados, assim, tornou-se uma obrigação ao elenco atleticano.

"É obrigação (a vaga na Libertadores de 2018). Não tem como essa equipe ficar fora do G6. Não tem desculpa por jogar quarta e domingo. Temos de aproveitar esse calendário favorável. Por tudo o que aconteceu de errado, temos tudo para ficar entre os seis primeiros", cobra Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético Mineiro.

Seu discurso, aliás, foi assimilado pelo elenco. "Não tem mais desculpa. Agora só vamos jogar uma vez por semana", acrescenta o volante Rafael Carioca. "Rebaixamento não passa pela nossa cabeça e o que passa é brigar pela Copa Libertadores, o que na minha opinião é obrigação por tudo o que foi planejado e pelo elenco que tem. Só ganhar o Campeonato Mineiro é pouco".