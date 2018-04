Após eliminação, Grêmio sofre com protestos da torcida

Após manifestações nas redes sociais, os torcedores protestaram contra o time no desembarque em solo brasileiro. Mesmo em pouco número - cerca de 20 pessoas -, a torcida não perdeu a chance de mostrar sua insatisfação com a equipe no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Uma das faixas exibidas pelos torcedores atacava Luxemburgo e a postura defensiva do time em campo, na quinta: "Luxa covarde". Cerca de 20 policiais chegaram a ser destacados para acompanhar o protesto, mas não houve nenhum tumulto. Nem Luxemburgo e nem jogadores tiveram contato com a torcida. Logo após sair do avião, o elenco embarcou direto no ônibus do clube, à espera na pista do aeroporto.