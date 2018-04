Após eliminação na Libertadores, Palmeiras muda para jogar a Série B

SÃO PAULO - O dia foi de reflexão no Palmeiras. A eliminação na Libertadores não provocará grande reformulação no elenco, mas mudanças importantes serão feitas já para a estreia da equipe na Série B, dia 25, contra o Atlético-GO, em Itu. A postura do time no jogo contra o Tijuana causou preocupação nos dirigentes e reuniões com a comissão técnica serão decisivas para acertar o rumo.

Poucas coisas estão definidas no clube. Entre elas, a permanência de Gilson Kleina, apesar de tantas reclamações de torcedores e conselheiros. O presidente Paulo Nobre acredita que os fiascos no Paulista e na Libertadores não tiveram o treinador como responsável.

Henrique, cobiçado pelo Cruzeiro, é presença certa na Série B pela liderança e por ser um potencial de marketing para o clube que, carente de ídolos no atual elenco, pretende transformá-lo em xodó da torcida. E o zagueiro também não faz esforço para sair. Assim, vai sobrar para outros jogadores. Três "estrelas" do elenco estão sob pressão. Kleber ainda não mostrou a que veio e, com contrato até o fim de junho, dificilmente vai permanecer. Em nove jogos, fez apenas um gol. O número é tão inexpressivo que o clube já corre atrás de outros atacantes de área e só deve mantê-lo no elenco caso não consiga contratar outro jogador.

Wesley também tem decepcionado e, se algum clube aparecer com uma boa proposta, poderá contratá-lo. O problema, entretanto, é o seu alto salário. Mas a maior dor de cabeça para a diretoria chama Valdivia. O chileno, que completou na terça-feira dois meses sem jogar, não tem a confiança nem da comissão técnica, tampouco dos dirigentes – embora façam questão de falar o contrário publicamente. A esperança é de que um clube apareça realmente interessado em levá-lo. O River Plate fez uma consulta, mas nada além disso.

Outros jogadores também serão reavaliados nos próximos dias como Juninho, Wendel, João Denoni, Ronny e Rondinelly. Embora tenha sido colocado como um dos responsáveis pela eliminação, Bruno não corre riscos de deixar o clube. "Precisamos fazer uma análise do elenco e tenho certeza absoluta de que teremos de fazer mudanças. Isso é natural em qualquer processo", disse o diretor executivo José Carlos Brunoro.

Algo que deve ser olhado com atenção pela diretoria no momento de contratar novos jogadores é a postura e comportamento de cada um para lidar com adversidades. A fragilidade psicológica demonstrada pelo time nos momentos mais complicados, como diante do Tijuana, quando se abateu ao levar o primeiro gol, é o que mais preocupa Brunoro. Dentro desta linha, está o fato de saber encarar as peculiaridades da Segundona.

"Montamos esse grupo visando a Série B. A gente poderia ter ido mais longe na Libertadores e no Campeonato Paulista, mas os jogadores que aqui estão têm perfil de Série B", destacou o dirigente.

CONSTRANGIMENTO

Os jogadores se reapresentaram ontem e todos os holofotes estavam em cima de Bruno. Ao contrário do que faz habitualmente, o goleiro não estava com sorriso fácil. Mais calado, correu em torno do gramado com outros goleiros e pouco falou com os companheiros. Quando terminou a atividade, deixou o campo da Academia de Futebol e, com um sorriso constrangido, cumprimentou os jornalistas e correu para a sala de musculação.

A frustração era evidente no semblante dos demais atletas. Até mesmo quem não jogou, como Vilson e Fernando Prass, que se recuperam de lesões, caminhavam cabisbaixos pelo CT e comprovaram que Kleina terá muito trabalho para fazer o time reagir e entrar de ânimo renovado na Série B.