Após eliminação no Maracanã, Flamengo estreará no Brasileiro em Brasília

RIO - Um dia depois de ser eliminado da Copa Libertadores diante do Maracanã lotado, sendo derrotado pelo León, do México, por 3 a 2, o Flamengo conseguiu alterar o local da sua estreia no Brasileirão. O jogo contra o Goiás, que estava inicialmente programado para acontecer no Maracanã, será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A alteração apareceu na tarde desta quinta-feira na tabela do Brasileirão disponível no site da CBF. Ali, a entidade explica que a mudança é resultado de um "acordo comercial para jogar fora do Rio de Janeiro, com a concordância das federações envolvidas". O jogo está mantido para o dia 20 de abril, às 18h30.

Os dois maiores públicos do Flamengo no Brasileirão do ano passado foram no Mané Garrincha, com 52.825 pagantes diante do Coritiba, na sexta rodada, e 44.164 contra o São Paulo, pela 15.ª. Tirando clássicos, o maior público do Fla no Maracanã foi pela última rodada, com 32.624 pagantes.

No ano passado, o Flamengo também estreou no Brasileirão jogando no Mané Garrincha. Ainda que a enorme maioria de torcedores fosse rubro-negra, o jogo teve mando do Santos, marcando a inauguração do estádio da Copa. Um total de 63.501 pagantes viram o empate em 0 a 0.