Após empate, Botafogo projeta duas vitórias em casa

Após ficar no 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro, no último domingo, o Botafogo justificou a fama de rei dos empates neste Brasileirão, com 13 ao total, e permaneceu na zona do rebaixamento da competição. Agora, o time projeta duas vitórias em casa nesta semana para afastar a crise que afeta o clube.

O Botafogo volta a jogar nesta quarta-feira, contra o Emelec, pela Copa Sul-Americana, no Engenhão, e depois joga novamente no estádio carioca contra o Vitória, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Querendo sair da zona (de rebaixamento), o empate é ruim. Queríamos os três pontos, mas com as dificuldade e a grande equipe que o Santos tem, o empate está legal. Temos de buscar (resultados) em casa agora", afirmou o goleiro Jefferson, um dos destaques do Botafogo no empate contra o Santos.

O volante Leandro Guerreiro compartilhou do mesmo pensamento de Jefferson, mas lamentou o fato de o Botafogo ter amargado muitos empates até aqui no Brasileirão. "Sabemos que empatamos muito, principalmente em casa. Fora, estamos fazendo nosso papel, jogando de igual para igual. Agora é levantar a cabeça e trabalhar mais para sair dessa situação", disse o jogador.