Após empate, Botafogo quer reflexão para melhorar O momento é de reflexão e de corrigir os erros, definiu o técnico Cuca, que lamentou o empate do Botafogo por 2 a 2 com o Madureira, quarta-feira, no Maracanã, na estréia da equipe no Campeonato Carioca. Para o treinador, seu time cedeu muito espaço, principalmente no setor de meio-de-campo, e atuou pouco pelos lados do campo. O zagueiro Juninho é mais radical e acha que a primeira partida do Botafogo na competição foi preocupante. ?É difícil apontar os erros da equipe, mas a gente precisa corrigi-los com urgência?, disse ele, certo de que o elenco vai aprender a lição. ?Apesar do resultado, também mostramos poder de superação. Fomos buscar o empate quando estávamos perdendo por 2 a 0?.