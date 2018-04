Após empate, Brasil deverá manter time contra Uruguai

O resultado fez o Brasil abrir a competição empatado com os equatorianos na terceira posição da chave, mas a equipe comandada pelo técnico Emerson Ávila foi beneficiada pelo empate por 3 a 3 entre Uruguai e Peru, que também somam um ponto e só estão à frente na tabela por terem marcado um maior número de gols na estreia.

Emerson Ávila admitiu, após o duelo desta quinta, que faltou "mais movimentação" e apontou "erros coletivos" como principais razões para que a seleção brasileira não conseguisse passar de um empate na estreia do Sul-Americano Sub-20. E, até pelo fato de que não haverá tempo hábil para treinar antes de encarar os uruguaios, o comandante deixou a impressão que não deverá promover mudanças na escalação da equipe nacional neste sábado.

No duelo diante do Equador, no Estádio Bicentenário, o Brasil quase marcou no início após Ademílson acertar uma bomba que explodiu no travessão. Porém, quem abriu o placar foi a seleção adversária, aos 29 minutos. Miguel Parralles aproveitou cruzamento da direita e se infiltrou no meio da zaga brasileira para marcar de cabeça.

O empate dos brasileiros, entretanto, aconteceu apenas dez minutos depois. Filho do tetracampeão mundial Bebeto, Mattheus aproveitou um rebote da zaga e chutou forte. O goleiro Darwin Cuero defendeu parcialmente, mas Fernando León marcou contra ao tentar afastar a bola da pequena área.

A partir dali, porém, o Brasil exibiu pouca força no segundo tempo, apesar das entradas de Fred e Leandro aos 11 minutos do segundo tempo, nos respectivos lugares de Felipe Anderson e Marcos Júnior, respectivamente. Em raro lance inspirado da equipe brasileira, Fred deu um chapéu em um zagueiro e tocou na cabeça de Adrian, que quase virou o placar.

Adryan, por sinal, deu lugar a Bruno Mendes durante o duelo, no qual chamou a atenção o fato de o meia Rafinha Alcântara, que joga pelo Barcelona e é filho do tetracampeão mundial Mazinho, ter ficado o tempo todo no banco de reservas. Tido como uma das principais estrelas desta seleção brasileira, ele deverá seguir como opção de banco no jogo diante dos uruguaios.