Após empate com o Dortmund, Augsburg efetiva técnico interino

A diretoria do Augsburg gostou tanto do trabalho de Manuel Baum como treinador interino do time que, nesta quarta-feira, anunciou que ele será o técnico da equipe até "pelo menos o fim do Campeonato Alemão". Em dois jogos, ele conquistou uma vitória sobre o Borussia Mönchengladbach e um surpreendente empate com o Borussia Dortmund fora de casa.

Manuel Baum será mais um jovem técnico no Campeonato Alemão, uma vez que tem apenas 37 anos. Ele está no clube há dois anos e, antes, trabalhava como treinador nas categorias de base. O gerente-geral do Augsburg, aliás, elogiou a filosofia de jogo implantada por ele com os mais jovens.

Apenas três anos mais velho que o meia turco Halil Altintop, mais conhecido jogador do elenco, Baum vai tentar evitar o rebaixamento da equipe, que é 12.ª colocada no Campeonato Alemão. O time tem 18 pontos, cinco a mais que o primeiro clube da zona de degola.

Há duas semanas, a diretoria havia demitido Dirk Schuster, que só ficou no clube por 16 partidas. À época, a direção do clube disse que "chegou à conclusão de que há diferenças entre o que quer a diretoria e o futebol apresentado pelo time", decidindo pela demissão.