Após empate com Peru, seleção brasileira retorna ao País

Depois de empatar com o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2010, a seleção brasileira retornou na manhã desta segunda-feira ao País. O grupo já pensa no duelo da próxima quarta-feira, contra o Uruguai, no Morumbi, às 21h45, no último jogo do ano. Veja também: Crônica do jogo: Peru 1 x 1 Brasil Dunga acha que o empate com o Peru foi um resultado justo Kaká comemora gol, mas diz que foco é a seleção Classificação Calendário / Resultados A seleção encontrou problemas no retorno. O grupo se atrasou na saída do Estádio Monumental, em Lima. Com isso, o vôo da delegação só chegou a São Paulo por volta das 5h30 - foram cinco horas de viagem. Após o desembarque, a delegação foi para o Hotel Transamérica, onde ficará concentrada. Poucos torcedores estiveram presentes no aeroporto. Cansados, os jogadores evitaram contato com a imprensa. Alguns deles, no entanto, pararam para distribuir autógrafos aos fãs - os mais assediados foram Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Kaká. Para a partida contra o Uruguai, o técnico Dunga não poderá contar com o zagueiro Lúcio, que recebeu o segundo cartão amarelo na competição e terá de cumprir suspensão automática. Os jogadores utilizarão esta segunda-feira para se recuperar da viagem e do jogo contra os peruanos. Na terça acontecem os trabalhos para a definição da equipe.