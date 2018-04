Após empate do Vasco, Doriva admite grau de dificuldade maior no Brasileirão Após o empate por 0 a 0 com o Goiás, domingo, em São Januário, o técnico Doriva reconheceu que o grau de dificuldade do Campeonato Brasileiro é bem maior do que o do Campeonato Carioca, conquistado pelo Vasco. Ele avaliou que o time até dominou o duelo, válido pela primeira rodada do torneio nacional, mas não teve força ofensiva suficiente para superar a defesa adversária.