Após empate, jogadores da França passeiam de bicicleta Após o empate de 0 a 0 com a Suíça, na estréia do Mundial, os jogadores da seleção francesa ganharam um treino especial na manhã desta quarta-feira. O elenco passeou de bicicleta pelos arredores do hotel em Aerzen, local onde a seleção está concentrada para a disputa da Copa. O passeio desta manhã foi organizado pelo preparador físico da equipe, Robert Duverne. Dentre os jogadores que participaram do "treino" estavam Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Patrick Vieira e Willy Sagnol. Pela tarde, os franceses farão um coletivo tático visando a partida contra a Coréia do Sul. A França é a única cabeça-de-chave do Mundial que não venceu seu primeiro jogo na competição. Além disso, o empate contra a Suíça aumentou para quatro o número de jogos em Copas que a seleção não consegue marcar gols. No Mundial de 2002, a França foi eliminada na primeira fase, após perder para Senegal (1 a 0) e Dinamarca (2 a 0) e empatar com o Uruguai (0 a 0). O último jogador francês a marcar um gol numa Copa foi Emmanuel Petit, que fez o terceiro da França na vitória de 3 a 0 sobre o Brasil, na final do Mundial de 1998, no Stade de France. A França volta a jogar pela Copa da Alemanha no domingo, contra a Coréia do Sul.