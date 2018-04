Após empate na estreia, titulares do Flamengo se reapresentam

RIO- Depois de uma estreia não mais do que razoável na temporada - empate em 2 a 2 com o Duque de Caxias, sábado, no Maracanã - os titulares do Flamengo se reapresentaram na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu. O time principal fez um treino regenerativo, enquanto os reservas, que haviam atuado nas duas primeiras partidas do Carioca, somando duas vitórias, trabalharam com bola.

Sob o comando do preparador físico Joélton Urtiga, o time que entrou em campo no sábado treinou no campo 2 do CT. Já os reservas trabalharam sob o comando do técnico Jayme de Almeida, que orientou um treinamento com campo reduzido. Contratados este ano, Léo, Feijão, Everton e Lucas Mugni foram os destaques do treino com bola, com o argentino inclusive marcando um golaço. Quem também arrancou aplausos foi meia Mattheus, autor de outro belo gol. Alecsandro e Gabriel marcaram duas vezes cada.

O próximo jogo do Flamengo pelo Carioca será na quarta-feira. A partir das 17h, a equipe enfrenta o Friburguense no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, pela quarta rodada da competição.