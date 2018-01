Após empate pelo Carioca, Flamengo chega ao Uruguai Depois do empate por 2 a 2 contra o Botafogo no primeiro jogo decisivo do Campeonato Carioca, no domingo, o Flamengo seguiu para o Uruguai e nesta segunda-feira já treinou para a partida contra o Defensor, nesta quarta-feira, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Apesar da importância da partida, o técnico do clube carioca, Ney Franco, informou ainda não ter muitas informações sobre o adversário. ?Tenho de colher mais dados para passar aos jogadores. O único jogo que vi deles foi contra o Santos. Mas, acima de tudo, vamos precisar é contar com nossa base de treinamentos, porque não temos muito tempo para nos prepararmos.? Outro trunfo do treinador do Flamengo é o fato de o time estar empolgado por causa da atuação contra o Botafogo, quando descontou uma desvantagem de dois gols no placar. Para Ney Franco a tendência é a de que o bom desempenho de domingo seja repetido quarta contra os uruguaios. ?Nós saímos do campo mais felizes do que o Botafogo. Eles ficaram com um sentimento de frustração porque estavam ganhando por dois gols e empatamos?, frisou o técnico do Flamengo, que acrescentou: ?O nosso vestiário foi de alegria e espero que ela dure até a quarta-feira para fazermos um bom jogo.?