Após empréstimo ao Sport, Vinicius Araújo é reintegrado pelo Valencia

O elenco do Valencia se reapresentou nesta quarta-feira após a pausa de Natal com uma novidade. O atacante Vinicius Araújo, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Sport, emprestado, foi reincorporado ao elenco do técnico Cesare Prandelli.

O atacante surgiu como promessa do Cruzeiro em 2013, foi vendido ao Valencia no início do ano seguinte, mas nunca se firmou na Espanha. Emprestado, passou pelo Standard Liège, da Bélgica, e pelo próprio Cruzeiro, onde pouco jogou. No Sport, foi reserva durante quase toda a temporada 2016.

Agora, ele volta ao Valencia para tentar ajudar o clube em uma das suas piores campanhas na história do Campeonato Espanhol. Mesmo recuperado de uma recente crise financeira, o Valencia é só o 17.º colocado, com 12 pontos, à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, o Sporting Gijón, apenas nos critérios de desempate.

Além de Vinicius Araújo, o elenco sob o comando de Prandelli tem outros três brasileiros: o goleiro Diego Alves, o zagueiro Aderllan Santos e o lateral-esquerdo Guilherme Siqueira.