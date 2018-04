Após 'estágio' no time profissional, Diego mira título da Copinha pelo Santos

SÃO PAULO - Um dos artilheiros da Copa São Paulo de Futebol Júnior fez uma espécie de estágio antes de entrar em campo na final do torneio, neste sábado. Poupado da semifinal, o atacante santista Diego Cardoso teve a chance de estrear entre os profissionais na última terça-feira, pelo Campeonato Paulista, diante do Osasco Audax.

Autor de oito gols na edição 2014, o jogador de 19 anos busca o segundo título seguido na competição neste sábado, quando enfrenta o Corinthians, na decisão. "Na terça-feira pude tirar o peso da estreia no profissional. Entrei poucos minutos, mas pude sentir como é. Estava nervoso e até achei que o jogo era mais corrido e difícil", explicou.

Como estava com dois cartões amarelos, o técnico Pepinho Macia preferiu poupar o atacante da semifinal contra o Atlético-MG, vencida por 3 a 0, pelo risco de ser suspenso da decisão. "Estamos ansiosos para o jogo, queremos que chegue logo a hora de entrar em campo. Acho que não vamos sentir a pressão do estádio lotado, até porque ano passado ganhamos do Goiás, também no Pacaembu, também com bastante torcida", disse o atacante.

Nesta sexta-feira o time fez o último treino antes da decisão. A atividade foi na CT das categorias de base do Palmeiras, em Guarulhos, e durou pouco mais de uma hora. Os jogadores apenas ouviram as últimas orientações do treinador e fizeram um treino recreativo.