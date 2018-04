Após estrear, David Luiz é apresentado no Chelsea

"É um grande desafio para mim, mas eu tenho um forte desejo de conquistar meu espaço neste grupo, me estabelecer e aprender com meus novos companheiros a ser um melhor jogador", declarou o brasileiro, em sua apresentação oficial, na qual vestiu a camisa 4 do Chelsea.

"O melhor campeonato do mundo é e Premier League (Campeonato Inglês), então estou muito feliz de estar aqui, jogando com e contra grandes jogadores. Todos os grandes jogadores querem jogar contra grandes jogadores, e espero que essa seja minha chance", afirmou.

David Luiz entrou no segundo tempo da partida diante do Liverpool, mas o técnico Carlo Ancelotti já o confirmou como titular para o confronto diante do Fulham, na próxima segunda-feira, pela 27,ª rodada do Campeonato Inglês.

"Ele começará jogando segunda. Não sei em que posição, ele tem muitas opções para jogar. David Luiz é um grande defensor porque tem habilidade e capacidade para atuar em todas as posições da defesa. É brasileiro, obviamente tem ótima técnica e pode nos ajudar a jogar melhor a partir da defesa", analisou o treinador italiano.