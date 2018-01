Após estreia, Coutinho ganha elogios do técnico do Barcelona

Maior investimento do Barcelona nesta janela de transferências, o meia Philippe Coutinho ganhou elogios do técnico Ernesto Valverde após sua estreia com a camisa da equipe catalã, nesta quinta-feira, em duelo da Copa do Rei.

Contratado há cerca de duas semanas, o brasileiro entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo, ao substituir Iniesta. E participou de algumas jogadas ofensivas da equipe, o que valeu o reconhecimento por parte do treinador.

"Temos muita esperança nele. Sabemos que ele pode ajudar, tem desenvoltura, cria boas situações e, quando está perto da área, dá para sentir o perigo. O jogo não era fácil, tudo estava no ar, mas foi bem e estamos felizes com a sua estreia", declarou Ernesto Valverde.

Coutinho também se mostrou feliz com sua primeira partida pelo novo time. "Estou muito feliz aqui, animado. Tive uma boa recepção aqui. Foi muito especial. Estava ansioso, nervoso, mas, pela maneira como me receberam, fiquei muito calmo e estou muito feliz com a vitória, o que foi o mais importante", declarou o jogador.

O Barcelona derrotou o Espanyol por 2 a 0, nesta quinta, após perder o jogo de ida por 1 a 0. Com a boa vitória na partida da volta, no Camp Nou, o time de Coutinho garantiu vaga na semifinal da Copa do Rei.