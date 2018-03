Após estreia, equatoriano Caicedo se diz 'em casa' no Cruzeiro

Titular da seleção do Equador, o zagueiro Kunty Caicedo teve sua primeira chance com a camisa do Cruzeiro ao atuar no domingo contra o Tricordiano. Contratado junto ao Independiente Del Valle, o surpreendente vice-campeão da Libertadores do ano passado, o defensor chegou a Belo Horizonte no início do ano e comemora a rápida adaptação.

"Feliz por, primeiramente, defender a camisa do Cruzeiro, algo lindo. Feliz também por entrar em campo o mais rápido possível, com o apoio dos companheiros. Me senti tranquilo e feliz. A verdade é que me sinto em casa. Tem excelentes jogadores aqui, excelentes pessoas dentro e fora de campo. Isso me deixa mais tranquilo", comentou, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Em teoria, ele começa sua trajetória no Cruzeiro como reserva. Ficou no banco de Manoel e Léo durante a pré-temporada e também na estreia do Campeonato Mineiro. Depois, começou jogando o duelo contra o Tricordiano, quando os reservas foram observados por Mano Menezes.

Ele, entretanto, acredita que tem as mesmas chances de todos. "Não há titulares, essa é uma grande verdade. Todos estão fazendo um bom trabalho. Quem entra, faz o seu máximo, e o treinador vê isso. Com o grande plantel que temos, podemos conquistar muitas coisas", apontou.